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«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с ЦСКА

«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» на своём официальном канале в YouTube опубликовал видео, в котором показал, что осталось за кадром в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1).

В ролике показано прибытие футболистов красно-белых на стадион, ключевые моменты матча, а также радость игроков в раздевалке после победы.

Благодаря победе в дерби «Спартак», набрав 11 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В свою очередь ЦСКА (10) расположился на шестой строчке. С полной таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».

В следующем туре «Спартаку» предстоит сыграть в гостях с «Крыльями Советов». ЦСКА же встретится на своём поле с «Ахматом». Оба матча состоятся 25 августа.

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