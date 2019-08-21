«Спартак» назвал цены на билеты на матч Лиги Европы с «Брагой»
29 августа «Спартак» на «Открытие Арене» проведет ответную встречу в рамках раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА с «Брагой». Продажа билетов на домашнюю игру стартует сегодня, 21 августа, и пройдёт в три этапа. Возможность посещения данного матча не входит в состав абонемента на сезон-2019/2020.
Как сообщает пресс-служба красно-белых, самый дешёвый билет на эту встречу стоит 500 рублей, самый дорогой — 13 200 рублей. Завтра, 22 августа, команды проведут первый матч в противостоянии, который пройдёт в Португалии.
На прошлой стадии турнира португальская команда по сумме двух матчей оказалась сильнее датского «Брондбю», а красно-белые обыграли швейцарский «Тун».
Календарь матчей Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».
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