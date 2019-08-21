Полузащитник «Палмейраса» забил пушечным ударом с дальней дистанции

В первом матче четвертьфинала Кубка Либертадорес «Гремио» принимал «Палмейрас». Встреча прошла на стадионе «Арена ду Гремио» в Порту-Алегри и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол в матче был забит в первом тайме, на 31-й минуте. Его автором стал полузащитник Густаво Скарпа, которому удался невероятно точный и сильный удар в верхний угол ворот после розыгрыша штрафного со своим партнёром.
В составе победителей в этом матче принял участие нападающий Луис Адриано, ранее защищавший цвета московского «Спартака». Форвард вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 75-й минуте. Ещё один экс-игрок красно-белых полузащитник Ромуло провёл всю встречу на скамейке запасных хозяев.
С турнирной сеткой Кубка Либертадорес можно ознакомиться на «Чемпионате».
Видео доступно в «твиттере» соревнования.
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