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Полузащитник «Палмейраса» забил пушечным ударом с дальней дистанции

Полузащитник «Палмейраса» забил пушечным ударом с дальней дистанции
Футбол / Южная Америка 0

В первом матче четвертьфинала Кубка Либертадорес «Гремио» принимал «Палмейрас». Встреча прошла на стадионе «Арена ду Гремио» в Порту-Алегри и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит в первом тайме, на 31-й минуте. Его автором стал полузащитник Густаво Скарпа, которому удался невероятно точный и сильный удар в верхний угол ворот после розыгрыша штрафного со своим партнёром.

В составе победителей в этом матче принял участие нападающий Луис Адриано, ранее защищавший цвета московского «Спартака». Форвард вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 75-й минуте. Ещё один экс-игрок красно-белых полузащитник Ромуло провёл всю встречу на скамейке запасных хозяев.

С турнирной сеткой Кубка Либертадорес можно ознакомиться на «Чемпионате».

Видео доступно в «твиттере» соревнования.

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