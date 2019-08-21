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Форвард «Браги» — об игре со «Спартаком»: уверен, что проведём отличный матч

Форвард «Браги» — об игре со «Спартаком»: уверен, что проведём отличный матч
Футбол / Лига Европы 0

Форвард «Браги» Рикарду Орта поделился мнением о предстоящем матче раунда плей-офф Лиги Европы со «Спартаком». Встреча состоится завтра, 22 августа. Начало матча — в 21:45.

«Я вижу, что команда более чем готова. Игроки уверены в себе, мы хорошо выглядим на старте сезона. Мы потерпели неудачу в последней игре со „Спортингом“, но мы готовы ответить на неё завтра.

Мы сыграем с отличной командой, но мы тоже хороши. У нас большие амбиции, мы рады, что будем играть с таким соперником. Я уверен, что мы проведём отличный матч.

«Брага» продолжает прогрессировать как клуб. Мы хотим играть в еврокубках, для клуба это должно быть нормой. Мы нацелены на то, чтобы выйти в групповую стадию, и отдадим ради этой цели все силы», — приводит слова Орты официальный «твиттер» «Браги».

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