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«Спартак» оштрафован КДК на 350 тыс., ЦСКА — на 360 тыс. рублей

«Спартак» оштрафован КДК на 350 тыс., ЦСКА — на 360 тыс. рублей
Футбол / РПЛ 0

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» и ЦСКА оштрафованы на 350 тыс. рублей и 360 тыс. рублей соответственно по итогам матча 6-го тура РПЛ.

По его словам, на игре было использовано более 90 пиротехнических изделий. Также фанаты обеих команд скандировали оскорбительные выражения. Штраф «Спартаку» за использование пиротехники составил 300 тыс. рублей, а за скандирования — 50 тыс. рублей. ЦСКА за эти же нарушения понёс наказания в виде штрафа на 300 тыс. рублей и 30 тыс. рублей соответственно. Кроме того главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко оштрафован на 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» с 11 очками занимает четвёртое место, ЦСКА — шестой с 10 очками в активе.

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