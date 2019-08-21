«Зенит» наказан одним матчем без зрителей условно по итогам игры с «Краснодаром»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал столкновение болельщиков «Зенита» с ОМОНом в перерыве матча 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар» (1:1).



«События, которые произошли в перерыве матча, сегодня были рассмотрены. Мы получили от «Зенита» все необходимые документы. Мы проанализировали видео. Зрители начали ломать ограждения, и только после этого вышел ОМОН. Действия зрителей были агрессивными, они ломали имущество стадиона. ОМОН спокойно вышел из автобуса, не оказывал никаких насильственных действий. Далее начались провокационные выкрики зрителей. Один человек нанёс телесные повреждения сотруднику ОМОНа. Сейчас он арестован, возбуждено уголовное дело.



Мы установили, что конфликт в основном произошёл из-за неправомерных действий болельщиков. Были провокационные действия в адрес ОМОНа. С точки зрения обеспечения безопасности на стадионе также не были приняты необходимые меры. В инструкции не было указано, что будут установлены ограждения. Была создана зона ограниченного доступа. Это является нарушением прав зрителей. Было ненадлежащее обеспечение безопасности стюардами.



Решение по данному матчу: оштрафовать «Зенит» на 100 тысяч рублей. За действия зрителей оштрафовать «Зенит» на 300 тысяч. Один матч без зрителей условно. Предупредить клуб, что в случае ещё одного такого нарушения будут приняты санкции», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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