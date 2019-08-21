Кононов: постоянно слышу вопросы о графике, но «Спартак» на это уже не смотрит
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов отметил, что не считает первый матч раунда плей-офф Лиги Европы с португальской «Брагой» определяющим для красно-белых. Матч состоится завтра, 22 августа, в Португалии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.
«Я постоянно слышу вопросы о графике и о том, что матчи определяющие. Но мы на это уже не смотрим. Играем, восстанавливаемся, а потом идёт следующий матч.
Мы все знаем „Спартак“ и знаем, что как всех могут вознести, так и, если не будешь добиваться результата, окажешься несостоятельным. Наше дело — хорошо работать и добиваться результата, тогда будем чувствовать себя уверенно», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Кононов: «Спартак» хорошо готов к матчу с «Брагой»
- 21 августа 2019
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