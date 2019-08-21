Кононов: постоянно слышу вопросы о графике, но «Спартак» на это уже не смотрит

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов отметил, что не считает первый матч раунда плей-офф Лиги Европы с португальской «Брагой» определяющим для красно-белых. Матч состоится завтра, 22 августа, в Португалии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.



«Я постоянно слышу вопросы о графике и о том, что матчи определяющие. Но мы на это уже не смотрим. Играем, восстанавливаемся, а потом идёт следующий матч.



Мы все знаем „Спартак“ и знаем, что как всех могут вознести, так и, если не будешь добиваться результата, окажешься несостоятельным. Наше дело — хорошо работать и добиваться результата, тогда будем чувствовать себя уверенно», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Кононов: «Спартак» хорошо готов к матчу с «Брагой»