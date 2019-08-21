«Олимпиакос» — «Краснодар»: составы на первый матч раунда плей-офф отбора ЛЧ

Стали известны стартовые составы «Олимпиакоса» и «Краснодара» на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Матч состоится сегодня, 21 августа, на стадионе «Георгиос Караискакис» в городе Пирее (Греция). Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Олимпиакос»: Са, Семеду, Мериа, Цимикас, Элабделлауи, Бухалакис, Гильерме, Масурас, Вальбуэна, Поденсе, Герреро.



«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Фьолусон, Спайич, Петров, Вильена, Камболов, Намли, Кабелла, Вандерсон, Берг.

В 3-м квалификационном раунде Лиги Европы «Олимпиакос» в двухматчевом противостоянии победил «Истанбул Башакшехир» (1:0, 2:0). «Краснодар» в свою очередь оказался сильнее «Порту» (0:1, 3:2).