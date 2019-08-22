Организаторы футбольного фестиваля разыгрывают путёвку на турнир в Турции

Оргкомитет футбольного фестиваля «Спортивная волна» разыгрывает бесплатную путёвку на октябрьский турнир в Турции. Принять участие в конкурсе могут абсолютно все желающие, вне зависимости от уровня игры. В рамках «Спортволны» пройдёт многодневный футбольный турнир и будет разыгран Суперкубок. В стоимость путёвки для победителя входит: перелёт Москва-Анталия-Москва, проживание, питание по системе «ультра всё включено», трансферы, мед.страховка, вся программа фестиваля.
Подробности доступны по ссылке.
«Спортивная волна» пройдёт в Турции с 12 по 19 октября на базе отеля Sirene Belek 5*. Любительские футбольные команды определят сразу несколько победителей и призёров в разных дивизионах. Традиционными являются турниры по волейболу, настольному и большому теннису, водному поло, плаванию, дартсу, киберспорту и т.д. Всего более 10 видов спорта, развлекательные шоу и концерты с участием популярных артистов. Отдельное внимание уделено женской и детской программам.
- 22 августа 2019
-
10:51
-
10:44
-
10:29
-
10:23
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:44
-
09:36
-
09:26
-
09:21
-
09:17
-
09:09
-
09:00
-
08:44
-
08:28
-
07:51
-
07:16
-
06:51
-
06:30
-
06:09
-
05:53
-
04:52
-
04:42
-
04:04
-
03:39
-
02:59
-
02:44
-
02:34
-
01:55
-
01:39
-
01:26
-
00:54
-
00:48
-
00:43