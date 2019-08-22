Португальский аналитик назвал слабости «Браги» перед матчем со «Спартаком»

Португальский аналитик Жил Нуньеш рассказал, какие в настоящий момент есть слабости в игре «Браги», которая является соперником «Спартака» по раунду плей-офф Лиги Европы.
«Много пропускает. «Брага» оставляет у штрафной пространство, которое соперники могут изучать. Похоже, у «Браги» проявляются эти сложности, когда она доминирует. Или когда сталкивается с более классным соперником. Центральные защитники в целом хороши, но один в один их можно обыгрывать. Дело в том, что опорники «Браги» не всегда закрывают зоны за спиной. Оборонительные взаимодействия не налажены. Если «Спартак» будет действовать прагматично и креативно, то у «Браги» будут проблемы», — отметил Нуньеш специально для «Чемпионата».
Первую встречу команды проведут в Португалии сегодня, 22 августа. Начало игры — в 22:00 мск.
- 22 августа 2019
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