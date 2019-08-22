Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тамбов» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тамез отказался переходить из «Ниццы» в «Спартак»

Тамез отказался переходить из «Ниццы» в «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ниццы» Адриан Тамез, вероятно, не перейдёт в московский «Спартак» в летнее трансферное окно.

Как сообщает Mercato365 со ссылкой на RMC Sport, 25-летний футболист после долгих раздумий принял решение отказаться от предложения красно-белых, которые были готовы платить ему € 2 млн в год. Одним из основных факторов срыва сделки стало желание хавбека выступать в одной из пяти главных европейских лиг.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил за Тамеза € 9 млн. Главный тренер московского клуба Олег Кононов считает полузащитника своим приоритетом на трансферном рынке.

В минувшем сезоне Тамез принял участие в 40 матчах на клубном уровне. На его счету 5 результативных передач. Контракт полузащитника с «Ниццей» рассчитан до лета 2021 года. Тамез выступал за юношеские сборные Франции различных возрастов.

Игрок, который нужен «Спартаку». Всё об Адриене Тамезе
Откуда, как играет, для чего нужен.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент