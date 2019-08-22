Тамез отказался переходить из «Ниццы» в «Спартак»

Полузащитник «Ниццы» Адриан Тамез, вероятно, не перейдёт в московский «Спартак» в летнее трансферное окно.



Как сообщает Mercato365 со ссылкой на RMC Sport, 25-летний футболист после долгих раздумий принял решение отказаться от предложения красно-белых, которые были готовы платить ему € 2 млн в год. Одним из основных факторов срыва сделки стало желание хавбека выступать в одной из пяти главных европейских лиг.



Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил за Тамеза € 9 млн. Главный тренер московского клуба Олег Кононов считает полузащитника своим приоритетом на трансферном рынке.



В минувшем сезоне Тамез принял участие в 40 матчах на клубном уровне. На его счету 5 результативных передач. Контракт полузащитника с «Ниццей» рассчитан до лета 2021 года. Тамез выступал за юношеские сборные Франции различных возрастов.

Игрок, который нужен «Спартаку». Всё об Адриене Тамезе Откуда, как играет, для чего нужен.