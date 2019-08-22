Футболисты «Спартака» встретились с Зе Луишем
Бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш встретился с игроками красно-белых в отеле Порту, куда заехала команда перед первым матчем раунда плей-офф Лиги Европы с «Брагой». 28-летний игрок встретил команду после её возвращения с предматчевой тренировки.
Фотографии доступны в «твиттере» «Спартака».
Зе Луиш выступал за «Спартак» с 2015 года и перешёл в «Порту» в летнее трансферное окно. В 109 матчах за команду игрок сборной Кабо-Верде забил 35 голов и сделал 25 результативных передач. В стан красно-белых Зе Луиш перешёл как раз из «Браги», за которую играл с 2011 по 2015 год.
Матч «Брага» – «Спартак» состоится сегодня, 22 августа, на стадионе «Мунисипал де Брага». Начало игры — в 21:45 мск.
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