Черчесов надеется на камбэк «Краснодара» в противостоянии с «Олимпиакосом»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о положении «Краснодара» после разгромного поражения в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Олимпиакосом» (0:4).
«Поражение «Краснодара» нельзя назвать рядовым случаем, это отбор Лиги чемпионов. Первый тайм закончился, будет ещё второй тайм, который пройдёт в Краснодаре. Надеемся, что команда исправит ситуацию, тем более что с «Порту» они проявили свои лучшие качества и смогли игру перевернуть.
Неприятный момент, не рядовой, но это всего лишь одна игра, которая не сможет перечеркнуть то хорошее, что уже было сделано», — приводит слова Черчесова ТАСС.
Ответный матч «Краснодара» с «Олимпиакосом» состоится 27 августа в Краснодаре.
Букмекеры: шансы «Краснодара» пройти «Олимпиакос» в Лиге чемпионов — 5%
- 22 августа 2019
-
15:36
-
15:29
-
15:13
-
15:07
-
14:47
-
14:47
-
14:39
-
14:24
-
14:19
-
14:06
-
14:03
-
13:40
-
13:34
-
13:30
-
13:20
-
13:00
-
12:53
-
12:43
-
12:37
-
12:26
-
12:23
-
12:08
-
12:04
-
11:58
-
11:46
-
11:42
-
11:26
-
11:20
-
11:11
-
10:51
-
10:44
-
10:29
-
10:23
-
10:10
-
10:05
Партнерский контент