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Черчесов надеется на камбэк «Краснодара» в противостоянии с «Олимпиакосом»

Черчесов надеется на камбэк «Краснодара» в противостоянии с «Олимпиакосом»
Футбол / Лига Европы 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о положении «Краснодара» после разгромного поражения в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Олимпиакосом» (0:4).

«Поражение «Краснодара» нельзя назвать рядовым случаем, это отбор Лиги чемпионов. Первый тайм закончился, будет ещё второй тайм, который пройдёт в Краснодаре. Надеемся, что команда исправит ситуацию, тем более что с «Порту» они проявили свои лучшие качества и смогли игру перевернуть.

Неприятный момент, не рядовой, но это всего лишь одна игра, которая не сможет перечеркнуть то хорошее, что уже было сделано», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Ответный матч «Краснодара» с «Олимпиакосом» состоится 27 августа в Краснодаре.

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