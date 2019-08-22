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Представители «Реала» находятся в Париже на переговорах по трансферу Неймара

Представители «Реала» находятся в Париже на переговорах по трансферу Неймара
Футбол / Испания 0

Представители «Реала» уже несколько часов находятся в Париже на переговорах с официальными лицами «ПСЖ» по трансферу нападающего Неймара. Как сообщает Marca, в стане «сливочных» оптимистичное настроение, однако о деталях и каких-либо соглашениях по сделке не уточняется.

«Реал» активизировался по трансферу бразильского футболиста после того, как «Барселона» сделала первое предложение «ПСЖ» об аренде Неймара с последующим выкупом, но получила отказ.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» отклонил предложение «Реала» по Неймару — парижане отказались обменять 27-летнего футболиста на игроков «Королевского клуба». Мадридцы были готовы отдать «ПСЖ» вратаря Кейлора Наваса, полузащитника Хамеса Родригеса и форварда Гарета Бэйла.

«ПСЖ» отказался обменять Неймара в «Реал»
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