Чалов: Жиго сыграл в мяч, но с нанесением травмы

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал последние кадровые потери команды и слова главного тренера Виктора Гончаренко после домашнего матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:0): «Нас бьют, и нам же дают карточки».
«Давайте посмотрим последние игры: два матча — две травмы, не считая моей. Последняя, у Ефремова, очень тяжёлая. Странно, что этот момент даже не стали смотреть по VAR, — по-моему, как раз для таких ситуаций он и нужен. На жёлтую карточку подкат Жиго точно тянул. Я понимаю, что Жиго сыграл в мяч, но сыграл с нанесением травмы, — сказал Чалов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Андреем Панковым.
ЦСКА, набрав 10 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Полное интервью с Фёдором Чаловым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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