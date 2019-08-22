В «Газпром»-Академии начался турнир памяти Юрия Морозова

Сегодня, 22 августа, в футбольной школе сине-бело-голубых прошли первые матчи XIV Международного юношеского турнира памяти Юрия Морозова.



В этом году в турнире принимают участие восемь команд 2004 года рождения из шести стран: «Зенит» и ЦСКА, итальянский «Ювентус», греческий «Олимпиакос», португальская «Бенфика», испанский «Атлетик», немецкий «Ред Булл Лейпциг» и венская «Аустрия».



В церемонии открытия турнира, которую вёл Геннадий Орлов, приняли участие директор Академии «Зенита» Анатолий Давыдов, организатор соревнования Сергей Морозов, олимпийская чемпионка и председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Наталья Антюх, а также два воспитанника Юрия Андреевича, легенды «Зенита» Александр Кержаков и Андрей Аршавин.



«Я очень рад вновь принимать участие в церемонии открытия этого турнира. Он стал для футбольного Петербурга знаковым, и победить в нём, конечно, очень престижно. Уверен, что Юрий Андреевич гордился бы таким составом участников турнира. Желаю всем командам и зрителям наслаждаться игрой и красивым футболом», — сказал Кержаков.



«Здорово, что к нам на турнир приезжают юношеские команды больших клубов. Ребятам, которые приехали к нам в гости, хочу сказать, что они принимают участие в турнире в честь великого человека для нашего футбола. Желаю командам удачи», — заявил Аршавин.

В первый день турнира «Зенит» U15 уступил «Ювентусу» — 0:2. В другом матче группы B «Атлетик» переиграл «Олимпиакос» со счётом 3:0.



В группе А «Бенфика» обыграла «Ред Булл Лейпциг» 2:0, а «Аустрия» была сильнее ЦСКА — 3:0.



Завтра, 23 августа, пройдут два тура группового этапа турнира.​