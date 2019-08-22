Семак и игроки «Зенита» нарисовали «Синие квадраты» в Эрмитаже
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак и игроки команды посетили Эрмитаж и попробовали себя в роли художников в направлении супрематизм и нарисовали картины для проекта «Синий квадрат».
Зенитовцы выбрали оттенки синего, белого и голубого цветов. Работы представителей «Зенита» будут представлены в общественном форуме Главного штаба, а затем переданы в центр «Антон тут рядом» для проведения благотворительного аукциона.
В состав делегации «Зенита», посетившей Эрмитаж, вошли Дуглас Сантос, Себастьян Дриусси, Эмилиано Ригони, Магомед Оздоев, Эмануэль Маммана, Михаил Кержаков, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Далер Кузяев и Сердар Азмун.
«Зенит» является лидером Российской Премьер-Лиги после шести стартовых туров.
«Очень тебя люблю, твоя Тиночка». Канделаки поздравила Дзюбу с днём рождения
- 22 августа 2019
-
20:07
-
19:52
-
19:47
-
19:30
-
19:27
-
19:13
-
18:51
-
18:45
-
18:42
-
18:28
-
18:27
-
18:10
-
17:59
-
17:52
-
17:37
-
17:36
-
17:26
-
17:15
-
16:48
-
16:27
-
16:19
-
16:13
-
16:05
-
15:54
-
15:36
-
15:29
-
15:13
-
15:07
-
14:47
-
14:47
-
14:39
-
14:24
-
14:19
-
14:06
-
14:03
Партнерский контент