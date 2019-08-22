Семак и игроки «Зенита» нарисовали «Синие квадраты» в Эрмитаже

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак и игроки команды посетили Эрмитаж и попробовали себя в роли художников в направлении супрематизм и нарисовали картины для проекта «Синий квадрат».

Зенитовцы выбрали оттенки синего, белого и голубого цветов. Работы представителей «Зенита» будут представлены в общественном форуме Главного штаба, а затем переданы в центр «Антон тут рядом» для проведения благотворительного аукциона.

В состав делегации «Зенита», посетившей Эрмитаж, вошли Дуглас Сантос, Себастьян Дриусси, Эмилиано Ригони, Магомед Оздоев, Эмануэль Маммана, Михаил Кержаков, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Далер Кузяев и Сердар Азмун.

«Зенит» является лидером Российской Премьер-Лиги после шести стартовых туров.