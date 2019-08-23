Вальбуэна: я прогрессировал в России, все это знают

Французский полузащитник «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна признался, что доволен российским этапом карьеры.

«Были контакты с клубами Лиги 1, но у меня не было приоритета возвращаться во Францию. Я прогрессировал в России, все это знают. Всё прошло очень хорошо, как и в «Фенербахче». Покинул клуб в очень хороших отношениях. Фанаты дали мне много любви. Вызов представился мне, и я воспользовался им», — приводит слова Вальбуэна RMC.

Ранее выступал за «Либурн», «Марсель», московское «Динамо» и «Фенербахче». Вальбуэна становился чемпионом Франции, а также по два раза выигрывал Кубок французской лиги и Суперкубок Франции. Сыграл 52 матча за сборную Франции и забил 8 голов.