Вальбуэна: я прогрессировал в России, все это знают
Французский полузащитник «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна признался, что доволен российским этапом карьеры.
«Были контакты с клубами Лиги 1, но у меня не было приоритета возвращаться во Францию. Я прогрессировал в России, все это знают. Всё прошло очень хорошо, как и в «Фенербахче». Покинул клуб в очень хороших отношениях. Фанаты дали мне много любви. Вызов представился мне, и я воспользовался им», — приводит слова Вальбуэна RMC.
Ранее выступал за «Либурн», «Марсель», московское «Динамо» и «Фенербахче». Вальбуэна становился чемпионом Франции, а также по два раза выигрывал Кубок французской лиги и Суперкубок Франции. Сыграл 52 матча за сборную Франции и забил 8 голов.
Таблица коэффициентов УЕФА после первых матчей раундов плей-офф ЛЧ и ЛЕ
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