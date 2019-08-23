Гендиректор «Краснодара» выступил с обращением к болельщикам

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг обратился к болельщикам команды после первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:4), в котором серьёзную травму получил полузащитник Реми Кабелла.
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«Уважаемые болельщики! Мы потрясены травмой Реми Кабеллы, полученной им в матче «Олимпиакос» – «Краснодар». Как показали результаты медицинского обследования, наш полузащитник выбыл, по меньшей мере, на полгода. И это уже третий игрок основного состава за последние три месяца, которого мы теряем на такой срок. Более того, Реми Кабелла – наш самый амбициозный трансфер и футболист, вокруг которого мы планировали строить игру в атаке. «Краснодар» выдал свой лучший старт в РПЛ, набрав 13 очков за 6 туров, но уже сейчас понятно, что этот сезон будет невероятно сложным. В связи с таким количеством травм мы будем вынуждены увеличивать количество молодых игроков, которых наигрываем в основном составе. Возможно, кому-то из них ещё рано играть основные роли на этом уровне, но у нас нет выбора. ⠀
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У нас есть возможности для усиления состава, но мы немногое можем сделать из-за правил финансового fair play. И это вдвойне обидно, ведь из трёх наших футболистов, которые получили серьёзные травмы, двое выбыли во время пребывания в национальных сборных. Однако правила финансового fair play никак не учитывают этот факт и не позволяют нам компенсировать возникшие не по нашей вине кадровые потери. Мы не считаем, что это справедливо, но вынуждены придерживаться существующих законов и правил. Несмотря на проблемы в составе, мы будем биться в каждой игре. Мы всегда проявляли к своим болельщикам уважение и заботу, и, думаю, доставили вам немало радостных минут. Но сейчас мы просим вас запастись терпением и поддержать команду в очень сложный для нас временной период», — цитирует Хашига пресс-служба «быков».
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