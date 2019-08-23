Клопп: АПЛ — это не гонка двух лошадей

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что в нынешнем сезоне на чемпионский титул английской Премьер-лиги будут претендовать больше двух команд.

«Важно то, что это не гонка двух лошадей. Если бы это было так, то мы даже не знали бы, станем ли второй лошадью.

«Ливерпуль» должен снова многое показать. Прошлый сезон был первым, который мы провели таким образом. Почему мы должны воспринимать как должное то, что снова будем играть так.

У нас должна быть возможность стать лучше. Никого не волнует, кто идёт первым прямо сейчас», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, в минувшей кампании «Ливерпуль» отстал всего на одно очко от «Манчестер Сити», который стал чемпионом.

Завтра, 24 августа, «Ливерпуль» на своём поле проведёт матч 3-го тура чемпионата Англии с лондонским «Арсеналом», начало — в 19:30 мск.