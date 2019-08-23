Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Астон Вилла» — «Эвертон». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ювентус» заинтересован в обмене 3 игроков на 3 футболистов «ПСЖ»

«Ювентус» заинтересован в обмене 3 игроков на 3 футболистов «ПСЖ»
Футбол / Италия 0

«Ювентус» заинтересован в обмене футболистами с «Пари Сен-Жермен», сообщает AS со ссылкой на Tuttosport.

Согласно информации источника, «старая синьора» изучает возможности сделки, в рамках которой на «Парк де Пренс» отправились бы Миралем Пьянич, Эмре Джан и Сами Хедира. В обратном направлении чемпион Италии желает получить Марко Верратти, Анхеля Ди Марию и Юлиана Дракслера.

Отметим, что рыночная трансферная стоимость Пьянича составляет € 70 млн, Джана — € 40 млн, Хедиры — € 7 млн, Верратти — € 75 млн, Ди Марии — € 40 млн, Дракслера — € 35 млн.

Ранее «Ювентус» также контактировал с «Пари Сен-Жермен», чтобы договориться об обмене Пауло Дибалы на Неймара. Однако парижане отказались от этого предложения.

Недвед: Сарри вернётся к работе в «Ювентусе» после перерыва на матчи сборных
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент