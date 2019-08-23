«Ювентус» заинтересован в обмене 3 игроков на 3 футболистов «ПСЖ»
«Ювентус» заинтересован в обмене футболистами с «Пари Сен-Жермен», сообщает AS со ссылкой на Tuttosport.
Согласно информации источника, «старая синьора» изучает возможности сделки, в рамках которой на «Парк де Пренс» отправились бы Миралем Пьянич, Эмре Джан и Сами Хедира. В обратном направлении чемпион Италии желает получить Марко Верратти, Анхеля Ди Марию и Юлиана Дракслера.
Отметим, что рыночная трансферная стоимость Пьянича составляет € 70 млн, Джана — € 40 млн, Хедиры — € 7 млн, Верратти — € 75 млн, Ди Марии — € 40 млн, Дракслера — € 35 млн.
Ранее «Ювентус» также контактировал с «Пари Сен-Жермен», чтобы договориться об обмене Пауло Дибалы на Неймара. Однако парижане отказались от этого предложения.
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