«Ювентус» заинтересован в обмене 3 игроков на 3 футболистов «ПСЖ»

«Ювентус» заинтересован в обмене футболистами с «Пари Сен-Жермен», сообщает AS со ссылкой на Tuttosport.

Согласно информации источника, «старая синьора» изучает возможности сделки, в рамках которой на «Парк де Пренс» отправились бы Миралем Пьянич, Эмре Джан и Сами Хедира. В обратном направлении чемпион Италии желает получить Марко Верратти, Анхеля Ди Марию и Юлиана Дракслера.

Отметим, что рыночная трансферная стоимость Пьянича составляет € 70 млн, Джана — € 40 млн, Хедиры — € 7 млн, Верратти — € 75 млн, Ди Марии — € 40 млн, Дракслера — € 35 млн.

Ранее «Ювентус» также контактировал с «Пари Сен-Жермен», чтобы договориться об обмене Пауло Дибалы на Неймара. Однако парижане отказались от этого предложения.