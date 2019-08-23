Сутормин: о сумме трансферов договаривались клубы и мои представители

Полузащитник Алексей Сутормин прокомментировал ситуацию с суммой его переходов из «Оренбурга» в казанский «Рубин» и из «Рубина» в «Зенит».
Ранее сообщалось, что в обоих случаях за 25-летнего игрока заплатили 50 тыс. рублей.
«Непосредственно деталями перехода занимались клубы и мои представители — о фиксированной сумме трансфера договорились они. И когда я переходил из «Рубина» в «Зенит», сумма осталась неизменной», — приводит слова Сутормина «Р-Спорт».
На молодёжном уровне Алексей выступал за «Строгино», «Химки» и «Зенит». Футболист начал профессиональную карьеру в «Строгино» в 2013 году. С 2015-го по 2017-й хавбек выступал за «Волгарь», после чего перешёл в «Оренбург».
В нынешнем сезоне Сутормин помог «Зениту» в 6 матчах Российской Премьер-Лиги.
- 23 августа 2019
-
18:49
-
18:44
-
18:26
-
18:20
-
17:57
-
17:56
-
17:52
-
17:45
-
17:28
-
17:21
-
17:12
-
16:50
-
16:49
-
16:33
-
16:29
-
16:21
-
16:01
-
15:56
-
15:54
-
15:38
-
15:37
-
15:19
-
15:17
-
14:56
-
14:50
-
14:35
-
14:31
-
14:20
-
14:16
-
14:03
-
13:57
-
13:41
-
13:41
-
13:24
-
13:10