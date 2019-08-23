Сутормин: о сумме трансферов договаривались клубы и мои представители

Полузащитник Алексей Сутормин прокомментировал ситуацию с суммой его переходов из «Оренбурга» в казанский «Рубин» и из «Рубина» в «Зенит».

Ранее сообщалось, что в обоих случаях за 25-летнего игрока заплатили 50 тыс. рублей.

«Непосредственно деталями перехода занимались клубы и мои представители — о фиксированной сумме трансфера договорились они. И когда я переходил из «Рубина» в «Зенит», сумма осталась неизменной», — приводит слова Сутормина «Р-Спорт».

На молодёжном уровне Алексей выступал за «Строгино», «Химки» и «Зенит». Футболист начал профессиональную карьеру в «Строгино» в 2013 году. С 2015-го по 2017-й хавбек выступал за «Волгарь», после чего перешёл в «Оренбург».

В нынешнем сезоне Сутормин помог «Зениту» в 6 матчах Российской Премьер-Лиги.