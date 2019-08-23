«Зенит» и ещё 4 клуба получат по 17 тыс. рублей за картонную фигуру Сутормина

Казанский «Рубин» распределит 85 тыс. рублей, вырученные за продажу картонной фигуры полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, между пятью клубами, сообщает «Спорт Бизнес Онлайн».

По данным источника, по 17 тыс. рублей получат клубы, принявшие участие в воспитании игрока. В их число вошли: ДЮСШ «Крылатское», ДЮСШ «Химки», академия «Зенита», школа «Строгино» и «Волгарь».

Эта сумма намного выше, чем солидарные выплаты, которые причитались клубам с трансфера футболиста за 50 тыс. рублей. Большую часть от солидарных выплат получила академия «Зенита» — 762 рубля. Остальные выплаты распределились следующим образом: «Строгино» (563 рубля), «Волгарь» (494), «Крылатское» (377) и «Химки» (323).

Картонная фигура Сутормина обошлась «Рубину» в 8000 рублей. «Тело» фигуры принадлежит SMM-менеджеру «Рубина» Тимуру Байрамову, а голова игрока прифотошоплена.