Команда Фернандо Торреса проиграла в его последнем матче в карьере со счётом 1:6

Сегодня, 23 августа, испанский нападающий «Саган Тосу» Фернандо Торрес сыграл последний матч в карьере. Команда 35-летнего форварда в матче с «Виссел Кобе», за который выступает его соотечественник Андрес Иньеста, проиграла со счётом 1:6.

35-летний Торрес выступал за «Саган Тосу» с лета прошлого года. Всего в составе японского клуба он принял участие в 40 матчах, в которых стал автором семи забитых мячей, а также отдал две результативные передачи.

Ранее форвард выступал за «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси», «Милан» и вновь «Атлетико». За сборную Испании сыграл 110 матчей и забил 38 голов. Торрес становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Челси», а также Лиги Европы с «Атлетико». Двукратный чемпион Европы, чемпион мира—2010.

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