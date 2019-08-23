Иньеста обратился в письме к Торресу, который уходит из футбола

Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста обратился в открытом письме к своему бывшему партнеру по сборной Испании Фернандо Торресу, который сегодня, 23 августа, завершит карьеру.

«Как странно. Я бы сказал странно, но в хорошем смысле. Мы оба собираемся сыграть последний матч в твоей профессиональной карьере на другом конце света. Капризная жизнь привела нас в Японию, чтобы попрощаться. Ты навсегда останешься Эль-Ниньо (Ребёнок. — Прим. „Чемпионата“). И это никогда не разлучит нас.

Когда мы встретились, наши мечты были утопией. Я никогда не забуду того жеста, который ты посвятил мне на Евро-2001 (U16). Я смотрел турнир по телевизору, так как не мог играть из-за травмы.

Помнишь, Фернандо, ту футболку, которую мы вместе подписали в Тринидаде и Тобаго с обещанием, которое казалось невыполнимым. Но мы сделали это. Вена, Йоханнесбург…

Мы жили в разных городах. Ты — в Мадриде, я — в Барселоне. Но мы никогда не были врагами. Просто друзья, которые носили разные футболки, но воссоединялись в сборной.



Это было замечательное путешествие. Оно перенесло нас во все уголки мира. И посмотри, где мы сегодня. В Тосу мы с тобой играем в футбол. Это твой последний матч, затем ты вернёшься домой, где тебя ждут родные. Сегодня футбол будет печальнее, чем вчера. Наслаждайся всем, что будет дальше. Как странно, Фернандо, ты ещё не ушёл, а я уже скучаю по тебе», — приводит строки из письма Иньесты El Mundo.