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Саншеш перешёл из «Баварии» в «Лилль»

Саншеш перешёл из «Баварии» в «Лилль»
Футбол / Германия 0

«Лилль» на официальном сайте объявил о приобретении центрального полузащитника мюнхенской «Баварии» Ренату Саншеша. 22-летний португалец заключил с новым клубом четырёхлетний контракт — до 30 июня 2023 года.

Ранее французского издание L’Équipe сообщило, что «Бавария» выручит с продажи Саншеша € 20 млн.

Фото можно посмотреть на странице «Лилля» в «Инстаграме».

Саншеш выступал за «Баварию» с 2016 года. В сезоне-2018/19 хавбек забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

«Лилль» в минувшей кампании финишировал на втором месте в турнирной таблице французской Лиги 1. В нынешнем сезоне команда Кристофа Галтье одержала одну победу и потерпела одно поражение.

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