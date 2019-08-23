Саншеш перешёл из «Баварии» в «Лилль»
«Лилль» на официальном сайте объявил о приобретении центрального полузащитника мюнхенской «Баварии» Ренату Саншеша. 22-летний португалец заключил с новым клубом четырёхлетний контракт — до 30 июня 2023 года.
Ранее французского издание L’Équipe сообщило, что «Бавария» выручит с продажи Саншеша € 20 млн.
Фото можно посмотреть на странице «Лилля» в «Инстаграме».
Саншеш выступал за «Баварию» с 2016 года. В сезоне-2018/19 хавбек забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
«Лилль» в минувшей кампании финишировал на втором месте в турнирной таблице французской Лиги 1. В нынешнем сезоне команда Кристофа Галтье одержала одну победу и потерпела одно поражение.
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