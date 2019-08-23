Агент Лашальта: никаких запросов от российских клубов не было

Ариэль Красоски, агент защитника «Милана» Диего Лашальта, прокомментировал информацию об интересе одного из российских клубов к своему клиенту.

«Со мной никто из российских клубов не говорил, никаких запросов не было. Не знаю, откуда берутся эти слухи», — сказал Красоски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В прошлом сезоне на клубном уровне Лашальт принял участие в 29 матчах и сделал 1 результативную передачу. Контракт игрока с «Миланом» рассчитан до лета 2022 года. На счету защитника 19 матчей и одна результативная передача за сборную Уругвая.

Ранее сообщалось, что заинтересованность в подписании Лашальта проявлял «Зенит». Сине-бело-голубые предпринимали попытки подписать игрока ещё во время его выступлений за «Дженоа».