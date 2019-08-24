«Монако» арендовал А. Силву у «Лестера» до конца сезона
«Монако» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Лестер Сити» Адриена Силвы.
По условиям сделки 30-летний португальский футболист присоединится к монегаскам на правах аренды, рассчитанной на один сезон.
Во второй половине минувшего сезона португалец уже выступал за «Монако» на правах аренды. Тогда в Лиге 1 он провёл 15 матчей и не отметился результативными действиями.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Монако».
Минувший сезон «Монако» завершил на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Отрыв команды от зоны вылета составил три очка. В Лиге чемпионов монегаски не смогли преодолеть стадию группового этапа, заняв последнее место в квартете с дортмундской «Боруссией», «Атлетико» и «Брюгге».
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