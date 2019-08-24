Арбитр Лаос: неправда, что судьи в Ла Лиге благосклонны к «Реалу» и «Барселоне»

Испанский арбитр Матеу Лаос поделился впечатлениями от работы на матчах «Реала» и «Барселоны».

«Я часто работал на матчах «Барселоны» и всегда чувствовал уважение. Хосеп Гвардиола в частном порядке говорил, что ему нравится моя работа на играх «Барселоны» и других клубов.

Другое дело, я хочу, чтобы футболисты «Хетафе» и «Алавеса» видели, что я отношусь к ним ровно так же, как и к игрокам «Реала» и «Барселоны». Это неправда, что судьи благосклонны к «Реалу» и «Барселоне», — приводит слова арбитра Marca.

В минувшем сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании. В 38 матчах каталонская команда набрала 87 очков. Мадридский «Реал» финишировал на третьем месте. В активе команды из столицы Испании 68 очков.