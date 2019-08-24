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Калиниченко: бесит вопиющая вседозволенность

Калиниченко: бесит вопиющая вседозволенность
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко высказал своё мнение о ситуации с переходом Алексея Сутормина в «Рубин» и «Зенит».

«Прикольно – 50 тысяч рублей. Прямо сейчас могу себе позволить купить Сутормина. Наверное, это обычна практика. Но не могу понять, зачем из людей делать дураков. Вот это больше всего убивает. Все сидят, смеются и понимают, что где-то за спиной были проведены какие-то деньги. А кому именно они шли, мне неинтересно. Бесит вопиющая вседозволенность – «мы можем делать, что хотим, а вы ничего не сделаете». УЕФА этим не заинтересуется. Зачем им это? «Газпром» – спонсор Лиги чемпионов. Остаётся относиться к этому с юмором. Как в «Рубине», например, когда на презентации команда сфотографировалась с картонным фото Сутормина. Классная шутка.

Последующие трансферы игроков «Зенита» в «Сочи» могут пройти по этой же схеме. Не удивился бы. «Сочи» сейчас фактически фарм-клуб «Зенита». И возникает вопрос: зачем было выходить в РПЛ, если у вас нет для этого команды? Видимо, всё изначально так планировалось. Футбол в ручном режиме.

От решения Сутормина ничего не зависело в этой ситуации. Один сезон ничего не решает. Если сейчас в «Зените» не пойдёт – потом переедет куда-нибудь. Может в Сочи. Если клуб останется в РПЛ», — приводит слова Калиниченко «Советский спорт».

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