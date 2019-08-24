Воробей: хотелось бы, чтобы матч «Шахтёр» — «Мариуполь» прошёл в Донецке

Бывший нападающий донецкого «Шахтёра» Андрей Воробей прокомментировал предстоящий матч УПЛ «Шахтёр» – «Мариуполь», который состоится в воскресенье, 25 августа, в Харькове.



«Думаю, Каштру пока не освоился. Это всё ещё больше заслуга предыдущего тренера, поэтому пока рано говорить, что он уже адаптировался. Это только начало, и все прелести нашего украинского футбола он ещё не почувствовал.



Исходя из того, какие там футболисты остались, то там 70%, наверное, не знает, что такое праздник День шахтёра и День Донецка. А 90%, наверное, вообще в Донецке не были.

Поэтому я не думаю, что они понимают этот праздник и всю ту атмосферу, которая была 10-20 лет назад. Это, наверное, больше для болельщиков важно. Хотелось бы, чтобы этот матч состоялся непосредственно в Донецке. К сожалению, это невозможно», — приводит слова Воробья Террикон

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