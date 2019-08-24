Актёр Макконахи стал совладельцем будущего клуба MLS

Известный актёр Мэттью Макконахи стал совладельцем клуба «Остин», сообщает пресс-служба команды на своей странице в «Твиттере». Американский актёр вошёл в число пяти руководителей будущего клуба MLS.



«Остин» дебютирует в чемпионате MLS в 2021 году. Напомним, в апреле 2019 года руководство лиги приняло решение о расширении числа участников турнира с 24 команд до 30. Также в 2020 году в лиге дебютирует клуб Дэвида Бекхэма. «Интер Майами» Макконахи на данный момент проживает в Остине.



Макконахи является обладателем премии «Оскар» в 2014 году за лучшую мужскую роль в фильме «Далласский клуб покупателей». Актёр известен по ролям в таких лентах, как «Интерстеллар», «Волк с Уолл-стрит», «Линкольн для адвоката», а также в сериале «Настоящий детектив».