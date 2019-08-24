Неймар призвал к борьбе с лесными пожарами в Амазонии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Бразилии Неймар призвал общественность обратить внимание на лесные пожары в Амазонии.



«План состоял в том, чтобы никогда не сжигать, а всегда заботиться! Эта борьба за сохранение одной из величайших ценностей планеты должна быть непрекращающейся. Мы не можем расслабляться, когда пожары повторяются из года в год», — написал Неймар на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Неймара

Фото: «Инстаграм» Неймара

Амазонка является крупнейшим в мире тропическим лесом. В 2019 году в бразильских тропических лесах произошло более 75 тысяч пожаров. Это рекордное количество пожаров за семь лет исследований. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, площадь территорий, охваченных огнём, возросла на 83%.