Роналду: никто не понимает, почему Фернандеш до сих пор не ушёл из «Спортинга»
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о талантливых партнёрах по национальной команде.
«В сборной у нас есть Канселу, Бруно Фернандеш. Никто не понимает, почему он не уходит из „Спортинга“. У нас в сборной много талантов, поэтому я вижу свет в конце туннеля. Возможно, это новое поколение будет более талантливым, чем наше, но этого недостаточно. Они должны иметь мотивацию. Я говорил с Фернандешем. Я являюсь капитаном, который хочет помогать и получать поддержку», — приводит слова Роналду Daily Mail со ссылкой на TVI.
Ранее сообщалось, что заинтересованность в подписании Фернандеша проявлял «Тоттенхэм Хотспур». «Шпоры» были готовы заплатить за игрока € 55 млн и 10 млн бонусами. «Спортинг» это предложение отклонил.
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