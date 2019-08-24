«Бешикташ» поборется с «Динамо» за Окаку
«Бешикташ» включился в борьбу за форварда «Уотфорда» Стефано Окаку, сообщает Star.
Согласно информации источника, турецкий клуб, ранее потерявший из-за травмы Бурака Йилмаза, может предпринять попытки подписать 30-летнего нападающего, на которого также претендует московское «Динамо», уже на следующей неделе.
Окака перешёл в «Уотфорд» летом 2016 года из «Андерлехта» за € 6 млн. В общей сложности за английский клуб он сыграл 39 матчей и забил 5 мячей. В январе этого года он сдавался в полугодичную аренду в «Удинезе», где сыграл 16 матчей, забил 5 мячей и сделал 1 результативную передачу. На счету форварда 4 игры за сборную Италии и 1 забитый мяч. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 5 млн.
«Динамо» проявляет серьёзный интерес к форварду «Уотфорда» Окаке
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