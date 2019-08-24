Гоналон, которым интересуется «Спартак», близок к возвращению во Францию

Полузащитник «Ромы» Максим Гоналон, которым интересуется московский «Спартак», близок к возвращению во Францию, сообщает RMC Sport.

По информации источника, 30-летний хавбек, несмотря на полученное конкретное предложение от «Бешикташа», предпочитает вернуться на родину, где в его услугах заинтересован «Ренн».

В минувшем сезоне Гоналон выступал на правах аренды в составе «Севильи». На счету французского полузащитника 13 матчей испанской Примеры, а также один забитый мяч. Также Гоналон выступал за «Лион» с 2009 по 2017 год. Хавбек играл в составе национальной команды Франции с 2011 по 2015 год. Контракт футболиста с «Ромой» действует до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость полузащитника на сегодняшний день составляет € 4 млн.

