«Локомотив» обыграл «Краснодар» в матче молодёжного первенства России

В матче 7-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» принимал московский «Локомотив». Встреча состоялась на стадионе Академии ФК «Краснодар» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



На 5-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Краснодара» Руслан Апеков. В конце первого тайма, на 45-й минуте Апеков получил прямую красную карточку и был вынужден покинуть поле, оставив команду в меньшинстве. На 78-й минуте защитник московского «Локомотива» Михаил Иваньков забил ответный гол. Через 9 минут полузащитник Вадим Карев вывел «железнодорожников» вперёд в счёте.



Московский «Локомотив» набрал 16 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Краснодар» (10) — на 9-м месте.