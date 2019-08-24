«Локомотив» обыграл «Краснодар» в матче молодёжного первенства России
В матче 7-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» принимал московский «Локомотив». Встреча состоялась на стадионе Академии ФК «Краснодар» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 5-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Краснодара» Руслан Апеков. В конце первого тайма, на 45-й минуте Апеков получил прямую красную карточку и был вынужден покинуть поле, оставив команду в меньшинстве. На 78-й минуте защитник московского «Локомотива» Михаил Иваньков забил ответный гол. Через 9 минут полузащитник Вадим Карев вывел «железнодорожников» вперёд в счёте.
Московский «Локомотив» набрал 16 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Краснодар» (10) — на 9-м месте.
- 24 августа 2019
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