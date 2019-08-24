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«Локомотив» обыграл «Краснодар» в матче молодёжного первенства России

«Локомотив» обыграл «Краснодар» в матче молодёжного первенства России
Футбол / РПЛ 0

В матче 7-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» принимал московский «Локомотив». Встреча состоялась на стадионе Академии ФК «Краснодар» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 5-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Краснодара» Руслан Апеков. В конце первого тайма, на 45-й минуте Апеков получил прямую красную карточку и был вынужден покинуть поле, оставив команду в меньшинстве. На 78-й минуте защитник московского «Локомотива» Михаил Иваньков забил ответный гол. Через 9 минут полузащитник Вадим Карев вывел «железнодорожников» вперёд в счёте.

Московский «Локомотив» набрал 16 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Краснодар» (10) — на 9-м месте.

Россия - Молодёжное первенство. 7-й тур
24 августа 2019, суббота. 10:30 МСК
Краснодар-мол.
Краснодар
1 : 2
Локомотив-мол.
Москва
1:0 – Апеков – 5, 1:1 – Иваньков – 78, 1:2 – Карев – 87
Удаления: Апеков, 45 – нет
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