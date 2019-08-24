Самый юный игрок РПЛ дебютировал в молодёжной команде ЦСКА

В матче 7-го тура молодёжного первенства России ЦСКА принимает грозненский «Ахмат». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Октябрь» в Москве. К 53-й минуте счёт не открыт — 0:0.



В этом матче 15-летний голкипер Владислав Тороп дебютирует в составе молодёжной команды ЦСКА. Напомним, ранее Тороп попал в заявку основной команды «армейцев» на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Игра на стадионе «Открытие Арена» в Москве завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.



Московский ЦСКА заявил Торопа на сезон-2019/20 9 августа. Голкипер был заявлен под 49-м игровым номером. Тороп является самым молодым футболистом среди заявленных клубами Российской Премьер-Лиги на сезон-2019/20.