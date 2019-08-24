«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прямой эфир начнётся 24 августа в 17:00

Сегодня, 24 августа, состоится матч 3-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, прямая видеотрансляция начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. В роли его ассистентов выступят Эдвард Смарт и Эдриан Холмс. Резервный рефери – Майк Дин.



«Манчестер Юнайтед» набрал 4 очка в 2 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (1) — на 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 6 очков в 2 матчах.



Расписание английской Премьер-лиги сезона-2019/20 доступно на «Чемпионате».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».