«Краснодар» — «Локомотив»: прямой эфир матча начнётся 24 августа в 19:00

Сегодня, 24 августа, на стадионе ФК «Краснодар» состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Локомотив». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Краснодар» — «Локомотив» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Максим Гаврилин (Владимир) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервным рефери на игру назначен Павел Кукуян (Сочи.



С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».