Дубль Абрахама и роскошные финты Баркли – в обзоре матча «Норвич Сити» – «Челси»

«Челси» на выезде победил «Норвич Сити» со счётом 3:2 в матче 3-го тура английской Премьер-лиги. Счёт на 3-й минуте открыл нападающий гостей Тэмми Абрахам. Вскоре полузащитник хозяев Тодд Кантвелл восстановил равновесие. На 17-й минуте нападающий «Челси» Мэйсон Маунт вновь вывел команду вперёд. Но ещё до перерыва нападающий «Норвича» Теэму Пукки сравнял счёт. Победный гол гостей забил во втором тайме оформивший дубль Абрахам.

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Лэмпард: не понравилось, что «Челси» пропустил два гола

3-й тур АПЛ стартовал в пятницу, 23 августа. «Астон Вилла» на своём поле победила «Эвертон» со счётом 2:0.



24 августа также встречаются «Уотфорд» – «Вест Хэм Юнайтед», «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас», «Шеффилд Юнайтед» – «Лестер Сити», «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Саутгемптон» и «Ливерпуль» – «Арсенал».



Тур завершится в воскресенье, 25 августа, матчами «Борнмут» – «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур» – «Ньюкасл Юнайтед» и «Вулверхэмптон» – «Бёрнли».