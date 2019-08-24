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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас», пропустив на 93-й минуте

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас», пропустив на 93-й минуте
Футбол / Англия 0

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Кристал Пэлас». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Кристал Пэлас» Джордан Айю, отправивший мяч в ворота соперника на 32-й минуте после передачи защитника Джеффри Шлуппа. В середине второго тайма форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд мог сравнять счёт, но не сумел реализовать пенальти. На 89-й минуте отличился хавбек «красных дьяволов» Даниэль Джеймс, голевой пас отдал форвард Антони Марсьяль. Победу гостям принёс защитник Патрик ван Анхольт на 93-й минуте.

Результаты других матчей 3-го тура чемпионата Англии

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон» — 0:2

«Шеффилд Юнайтед» — «Лестер Сити» — 1:2

«Уотфорд» — «Вест Хэм Юнайтед» 1:3.

Турнирная таблица АПЛ доступна на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 3-й тур
24 августа 2019, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 – Айю – 32, 1:1 – Джеймс – 89, 1:2 – ван Анхольт – 90+3
Англия - Премьер-лига. 3-й тур
24 августа 2019, суббота. 17:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0 : 2
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 – Дженепо – 55, 0:2 – Редмонд – 90+1
Удаления: Андоне, 30 – нет
Англия - Премьер-лига. 3-й тур
24 августа 2019, суббота. 17:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1 : 2
Лестер Сити
Лестер
0:1 – Варди – 38, 1:1 – Макбарни – 62, 1:2 – Барнс – 70
Англия - Премьер-лига. 3-й тур
24 августа 2019, суббота. 17:00 МСК
Уотфорд
Уотфорд
1 : 3
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 – Ноубл – 3 (пен), 1:1 – Грэй – 17, 1:2 – Аллер – 64, 1:3 – Аллер – 73
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