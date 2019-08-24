«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас», пропустив на 93-й минуте

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Кристал Пэлас». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Кристал Пэлас» Джордан Айю, отправивший мяч в ворота соперника на 32-й минуте после передачи защитника Джеффри Шлуппа. В середине второго тайма форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд мог сравнять счёт, но не сумел реализовать пенальти. На 89-й минуте отличился хавбек «красных дьяволов» Даниэль Джеймс, голевой пас отдал форвард Антони Марсьяль. Победу гостям принёс защитник Патрик ван Анхольт на 93-й минуте.

Результаты других матчей 3-го тура чемпионата Англии

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон» — 0:2

«Шеффилд Юнайтед» — «Лестер Сити» — 1:2

«Уотфорд» — «Вест Хэм Юнайтед» 1:3.

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