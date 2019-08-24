«МЮ» пропустил от «КП» в добавленное время, сравняв счёт на 89-й минуте. Видео

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас» на 89-й минуте полузащитник хозяев Даниэль Джеймс обводящим ударом в дальнюю девятку сравнял счёт 1:1.

Однако в компенсированное время на 90+3-й минуте защитник Патрик ван Анхольт левой ногой мощно пробил Давида де Хеа с угла вратарской и принёс гостям победу 2:1.

Видео доступно на «Чемпионате».

Рашфорд не смог сравнять счёт за «МЮ», пробив с пенальти в штангу «КП». Видео

3-й тур АПЛ стартовал в пятницу, 23 августа. «Астон Вилла» на своём поле победила «Эвертон» со счётом 2:0.



24 августа «Челси» в гостях обыграл «Норвич Сити» 3:2. Также в этот день встречаются «Уотфорд» – «Вест Хэм Юнайтед», «Шеффилд Юнайтед» – «Лестер Сити», «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Саутгемптон» и «Ливерпуль» – «Арсенал».



Тур завершится в воскресенье, 25 августа матчами «Борнмут» – «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур» – «Ньюкасл Юнайтед» и «Вулверхэмптон» – «Бёрнли».