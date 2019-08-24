«Ливерпуль» — «Арсенал»: составы команд на матч 3-го тура АПЛ

«Ливерпуль» и лондонский «Арсенал» определились с составами на матч 3-го тура английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль»: Адриан, Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Фабиньо, Вейналдум, Хендерсон, Салах, Мане, Фирмино.

Запасные: Келлехер, Гомес, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Лаллана, Ориги, Шакири.

«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Луис, Монреаль, Мэйтленд-Найлс, Джака, Уиллок, Гюэндузи, Себальос, Пепе, Обамеянг.

Запасные: Мартинес, Колашинац, Чемберс, Мхитарян, Торрейра, Ляказетт, Нелсон.

Встреча состоится сегодня, 24 августа, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Арсенал». Платная прямая видеотрансляция встречи доступна здесь.