«Ливерпуль» — «Арсенал»: составы команд на матч 3-го тура АПЛ
«Ливерпуль» и лондонский «Арсенал» определились с составами на матч 3-го тура английской Премьер-лиги.
«Ливерпуль»: Адриан, Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Фабиньо, Вейналдум, Хендерсон, Салах, Мане, Фирмино.
Запасные: Келлехер, Гомес, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Лаллана, Ориги, Шакири.
«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Луис, Монреаль, Мэйтленд-Найлс, Джака, Уиллок, Гюэндузи, Себальос, Пепе, Обамеянг.
Запасные: Мартинес, Колашинац, Чемберс, Мхитарян, Торрейра, Ляказетт, Нелсон.
Встреча состоится сегодня, 24 августа, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Арсенал». Платная прямая видеотрансляция встречи доступна здесь.
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