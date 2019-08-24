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Победный пушечный удар Барнса – в обзоре матче «Шеффилд Юнайтед» – «Лестер Сити»

Победный пушечный удар Барнса – в обзоре матче «Шеффилд Юнайтед» – «Лестер Сити»
Футбол / Англия 0

«Лестер Сити» на выезде переиграл «Шеффилд Юнайтед» со счётом 2:1 в матче 3-го тура английской Премьер-лиги. Счёт на 38-й минуте открыл нападающий гостей Джейми Варди. На 62-й минуте нападающий хозяев Оливер Макбарни восстановил равновесие. А через 8 минут полузащитник Харви Барнс принёс «Лестеру» победу.

Видео доступно на «Чемпионате».

3-й тур АПЛ стартовал в пятницу, 23 августа. «Астон Вилла» на своём поле победила «Эвертон» со счётом 2:0.

24 августа «Челси» в гостях обыграл «Норвич Сити» — 3:2, «Манчестер Юнайтед» дома уступил «Кристал Пэлас» — 1:2, «Уотфорд» на своём поле потерпел поражение от «Вест Хэм Юнайтед» — 1:2, «Саутгемптон» на выезде победил «Брайтон энд Хоув Альбион» — 2:0. Также в этот день встречаются «Ливерпуль» и «Арсенал».

Тур завершится в воскресенье, 25 августа, матчами «Борнмут» – «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур» – «Ньюкасл Юнайтед» и «Вулверхэмптон» – «Бёрнли».

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