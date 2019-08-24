«Осасуна» и «Эйбар» поделили очки в матче чемпионата Испании

В матче 2-го тура испанской Примеры «Осасуна» принимала «Эйбар». Встреча прошла в Памплоне на стадионе «Эль-Садар» и завершилась со счётом 0:0.

Напомним, в стартовом туре чемпионата Испании сезона-2019/20 «Осасуна» на выезде со счётом 1:0 обыграла «Леганес», а «Эйбар» в гостях потерпел поражение в матче с «Мальоркой» — 1:2.

«Осасуна», набрав 4 очка, занимает второе место в турнирной таблице испанского первенства, «Эйбар» (1) — 14-е.

В следующем туре Примеры «Осасуна» на своём поле 31 августа встретится с каталонской «Барселоной», а «Эйбар» в гостях 1 сентября сыграет с мадридским «Атлетико».

Полное расписание матчей испанского первенства можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица чемпионата доступна здесь.