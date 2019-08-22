В Испании будет играть почти 40-летний китаец. И это не розыгрыш

Выступающая в Сегунде «Понферрадина» объявила о приобретении китайского вингера Гао Лэйлэя. Появление в команде чемпионата Испании новичка из Поднебесной уже не экзотика, так что в трансферной новости не было бы ничего необычного, если бы не возраст игрока. Чуть больше месяца назад Гао Лэйлэю исполнилось 39 лет. При этом он даже по китайским меркам не звезда – никогда не выступал за сборную страны.

Для «Понферрадины» приобретение Гао Лэйлэя – бизнес-ход. Договор с игроком заключён в рамках спонсорской сделки с китайскими партнёрами. По контракту азиатский легионер сможет выступать в клубе из Сегунды до зимы, кроме того, включена опция продления соглашения до лета 2020-го. Платить вингеру зарплату будут спонсоры. Плюс Гао Лэйлэя в том, что он адаптирован к Испании: с 2016 года играл за «Корнелию» и «Хумилию», правда, принял участие всего в нескольких матчах низших испанских дивизионов.



— «Понферрадина» получила большой шанс открыть для себя китайский рынок, где есть страсть к футболу, – прокомментировал трансфер президент испанского клуба Хосе Фернандес Ньето. – У нас не такие крупные возможности с финансовой точки зрения. Мы находимся в депрессивном регионе, переживающим кризис в горнодобывающей промышленности. Наш клуб вынужден делать нестандартные ходы, чтобы увеличить доходы. Китайские спонсоры сказали, что «Понферрадина» получит хорошую рекламу в их стране, и это выгодно для нас экономически. Будет ли Гао Лэйлэй всегда играть? Нет, в спорте никто не имеет гарантированного места в основе. Если тренер решит выпустить Гао Лэйлэя на поле, футболист окажется в его распоряжении. Что касается языка, мы говорим с ним на английском, а не на испанском.

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По словам самого Гао Лэйлэя, для него переход в «Понферрадину» – очень важный опыт, потому что последний в профессиональном футболе. Чтобы быть конкурентоспособным, 39-летний новичок прошёл мощную физподготовку. В Китае у Гао Лэйлэя есть собственная футбольная школа с более чем 5000 учеников, которым он хочет передать свой ценный опыт.



Трансфер китайского футболиста уже помог «Понферрадине». Клуб увеличил зарплатный лимит, благодаря чему смог оформить переход аргентинского защитника Фабиана Ногейры из «Сантоса». Проблемная позиция закрыта.

Карьера Гао Лэйлэя вообще развивалась оригинально. До 26 лет он выступал на родине за «Бэйцзин Гоань», а потом отправился на правах аренды в Новую Зеландию, подписав контракт с «Нью Зиланд Найтс». После этого вдруг оказался в Финляндии. Поиграл за клуб «МюПа». В 2008-м вернулся в Новую Зеландию – его взяли в «Веллингтон Феникс». Оттуда транзитом через Китай он отправился в другую финскую команду «КооТееПее». Ещё через год Гао Лэйлэя приветствовали болельщики «Миннесоты Юнайтед»: китайский путешественник недолго поиграл во втором по силе чемпионате США и Канады (NASL). В 2011 году вингер объявил о том, что вешает бутсы на гвоздь из-за травм, однако в 36 лет, пропустив пять сезонов, вингер решил возобновить профессиональную карьеру в Испании.

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Возможно, через год-два Гао Лэйлэй дорастёт и до Примеры. Впрочем, в высшем дивизионе чемпионата Испании он будет не первым китайским легионером. Ещё в сезоне-2015/16 один матч на правах аренды сыграл за «Райо Вальекано» Чжан Чжэндун, а в прошлом сезоне «Эспаньол» купил за 2 млн евро лучшего снайпера чемпионата Китая У Лэя. Хотя клубом из Каталонии владеют китайские бизнесмены, этот форвард доказал, что действительно чего-то стоит. На счету У Лэя уже четыре гола и две голевые передачи в 21 матче за «Эспаньол». Гао Лэйлэй в последний раз забивал в 2010 году.