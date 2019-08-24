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«Реал» упустил победу в матче с «Вальядолидом», пропустив на 88-й минуте

«Реал» упустил победу в матче с «Вальядолидом», пропустив на 88-й минуте
Футбол / Испания 0

В матче 2-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» принимал «Вальядолид». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал нападающий «Реала» Карим Бензема, отличившийся на 82-й минуте после передачи защитника Рафаэля Варана. Спустя шесть минут счёт сравнял форвард «Вальядолида» Серхио Гвардиола, голевой пас отдал нападающий Оскар Плано.

«Реал», набрав 4 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Вальядолид» (4) — третье.

В 3-м туре испанского первенства «Вальядолид» 31 августа на выезде сыграет с «Леванте», а «Реал» 1 сентября в гостях встретится с «Вильярреалом».

Календарь матчей Примеры можно посмотреть на «Чемпионате».

Испания - Примера. 2-й тур
24 августа 2019, суббота. 20:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
1 : 1
Вальядолид
Вальядолид
1:0 – Бензема – 82, 1:1 – Гвардиола – 88
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