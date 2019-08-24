Газизов: в раздевалке шутили над Круговым, что его команда проиграла

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал победу со счётом 1:0 в домашнем матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«До матча с нами «Ростов» не проигрывал, проиграл нам. «Зенит» не проигрывал, проиграл нам. Это очень приятно. Самое главное достижение — 13 с лишним тысяч болельщиков пришли на матч, был аншлаг. Они были нашим 12-м игроком, который нам помог. Отдельное спасибо Станиславу Черчесову, что принял наше приглашение, приехал на матч. Для республики и города это честь, что он приехал.

Ребята сегодня выдали максимум, тренерский штаб сделал всё возможное, чтобы это была победа. Республика ликует, это главное. У нас было много именно голевых моментов, это важно. Боюсь говорить про Фомина, но это очень неплохой футболист. Рады, что он у нас. Чем руководствовались, когда его брали? Я видел, что он футболист. И всё. Больше ничем не руководствовались. Надеюсь, я доказываю, что глаз намётан.

С Кругом (Данил Круговой. — Прим. «Чемпионата») шутили перед матчем. Говорил ему, что нет у него шансов сыграть, ибо большой штраф. В раздевалке после матча ему сказал в шутку: «Мы выиграли, а твоя команда проиграла». Но Круг всё ещё наш футболист, пока он не перешёл в «Зенит». Он радовался вместе с нами, но это не против «Зенита» и его болельщиков. Когда он перейдёт в питерский клуб, он это почувствует, а сейчас пока он наш игрок. Прошу болельщиков «Зенита» это понять», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.