Круговой выбрал «Зенит», отказав ЦСКА в последний момент

Напомним, кто такой Круговой

Данил Круговой – 21-летний левый защитник «Уфы», который является воспитанником «Зенита». В «Уфу» пришёл в 2018 году, провёл за основной состав девять матчей, забил один гол. Закончил восстановление после перелома пятой плюсневой кости. Считается одним из самых перспективных левых защитников России.

Первые контакты

«Зенит» связался с Круговым и «Уфой» на предмет возможного трансфера ещё в начале мая. Тогда других претендентов на горизонте не было, в «Зените» не сомневались в успехе сделки. Потом в качестве ещё одного претендента стали называть «Спартак», но, по нашей информации, дальше интереса дело не пошло. А затем в гонку вступил ЦСКА, который испытывает проблемы на позиции левого защитника. Георгий Щенников ещё длительное время будет восстанавливаться после перелома лодыжки, а Наир Тикнизян не устраивает тренерский штаб.

ЦСКА и «Зенит» борются за игрока «Уфы», которого почти никто не знает Инсайды и детали переговоров двух топ-клубов с защитником Данилой Круговым.

Чего хотел сам Круговой

Изначально позиция Кругового была однозначной – ЦСКА. В интервью порталу «Спорт день за днём» в марте он говорил следующее: «Из топ-клубов хотел бы оказаться в ЦСКА. Знаю, что если меня туда возьмут, то я не буду сидеть на скамейке. А если переходить в «Зенит»… Хорошо вернуться в родной город, но я знаю, что мне как молодому футболисту не дадут играть». Но 17 августа его риторика изменилась: «Я не продался за деньги, это второстепенная часть при переходе. Самое важное — это то, что у отца, которого сейчас со мной нет, была мечта, чтобы я играл в «Зените». Он помогал мне на протяжении всего времени, давал правильные советы свыше. Надеюсь, и сейчас поможет мне сделать правильный выбор», — приводит слова Кругового ProSportStory.

Исполнил мечту погибшего отца. Круговой предпочёл ЦСКА «Зенит» Данил Круговой подписал контракт с питерским клубом.

Процесс переговоров

«Зенит» направил официальное предложение в конце июля. В нём фигурировала сумма в 2 млн евро, а также условие, при котором Круговой останется в «Уфе» на правах аренды на нынешний сезон. «Уфа» это предложения приняла, но сам Круговой не хотел идти в «Зенит», что и замедляло трансфер.



Для ЦСКА же изначально основным вариантом являлся не прямой, но обмен, при котором в «Уфу» на правах аренды с выкупом отправился бы Тикнизян, а в обратном направлении в аренду с выкупом проследовал бы Круговой. Но потом «Уфа» отказалась от приобретения Тикнизяна. ЦСКА тянул с официальным предложением, хотя всё это время Круговой был на связи с Гончаренко. Главный тренер ЦСКА несколько раз звонил Данилу и говорил, что заинтересован в нём и узнавал о ситуации. В итоге около 10 дней назад ЦСКА повторил предложение «Зенита», которое «Уфа» тоже приняла и разрешила «армейцам» договариваться с игроком. Круговому просто оставалось выбрать одно из двух контрактных предложений, которые по своей сумме были примерно одинаковые – на рынке говорят о 2 млн рублей в месяц.

В начале прошлой недели Круговой определился – ЦСКА. В обоих клубах были уверены, что Данил перейдет к красно-синим, для этого всё было готово. Но в прошлую среду Круговому позвонил гендиректор «Зенита» Александр Медведев, попросил ещё раз всё обдумать, предложил заново обсудить контракт, Данил заметался и принял решение всё переиграть. В результате сегодня Круговой подписал контракт с «Зенитом» с зарплатой 3 млн рублей в месяц. Игрок останется в «Уфе» до конца сезона на правах аренды, а потом заменит Жиркова в питерском клубе. Круговой вернулся домой, хотя изначально этого и не хотел.